Si è tenuta nella Sala dei Quadri del Comune di Cremona, la conferenza stampa di presentazione del Seminario Internazionale “Guardando al Futuro”.

A fare gli onori di casa l’sssessore allo Sport del Comune di Cremona, Luca Zanacchi: “Oggi presentiamo il Seminario Internazionale via webinar che si svolgerà Sabato 29 Maggio 2021 e di cui vi parleranno la Prof.ssa Alessandra Lazzari e Giorgio Gandolfi. Da parte mia un doveroso ringraziamento ai partner locali, Cremona Fiere, il Consorzio Sistema Basket, Pro Cremona e Ca’ dell’Ora, e, come Media Partner il giornale La Provincia. Sottolineo con molta soddisfazione, come si possa riuscire a creare eventi di caratura internazionale, unendo risorse del territorio cremonese e valorizzando il contesto sociale”.

La Prof.ssa Alessandra Lazzari, Responsabile dell’Indirizzo Sportivo del Liceo IIS “Torriani” di Cremona, afferma: “Siamo orgogliosi di far parte di questo percorso iniziato con due diverse sessioni per un totale di 18 webinar, aperto inizialmente ai nostri studenti ed alle realtà sportive di Cremona e poi ampliato a tutti i Licei sportivi italiani, con una media di oltre 600 studenti da tutta Italia. Tra i relatori personaggi di spicco del mondo sportivo nazionale e non solo, tra cui Mauro Berruto, già CT della nazionale di volley, Giambattista Venditti, già nazionale di rugby, e Luca Banchi, affermato allenatore di basket. Questo Seminario è un evento di alto livello e di prestigio per Cremona, ed un altro passo in avanti del nostro percorso a cui faranno seguito il prossimo anno scolastico 50 vere e proprie lezioni su materie come sport marketing, digitale, comunicazione e governance, che non fanno parte delle materie previste per i licei sportivi. Lezioni in aula, ci auguriamo, per i nostri studenti, ed aperte via webinar a tuti i licei sportivi ed entità sportive italiane”.

Giorgio Gandolfi, di Management & Consulting, ed ideatore del progetto SMD, ha detto: “Questo Seminario vede la presenza di relatori di alto livello, che rappresentano rugby, Peter Gallagher degli All Black della Nuova Zelanda, calcio, Luis Cervera e Luca Donati del Levante UD di Valencia della Liga spagnola, volley Giuseppe Cormio della Cucine Lube Civitanova, e tre personaggi di spicco statunitensi, come il Dr. William Sutton, della Bill Sutton & Associates, uno dei top sport marketer al mondo, Chris d’Orso degli Orlando Magic e Jonathan Sumers dei Cleveland Cavaliers, squadre della NBA. Il seminario a partecipazione gratuita e con traduzione simultanea via webinar ed il cui link per iscriversi sarà reso noto la prossima settimana, vedrà gli inviti estesi non solo alle realtà italiane, ma ad un data base di circa 4.000 contatti di questi quattro sport di squadra, identificati dagli studenti del “Torriani”. Vorrei inoltre sottolineare la presenza di partner internazionali di grande spessore, come il Microsoft Global Sports Innovation Center di Madrid, l’Università di South Florida di Tampa, le due squadre NBA di Orlando e Cleveland e l’agenzia OTT Stream Viral di Londra, i quali promuoveranno il Seminario ai loro data base. Saremo quindi in grado di raggiungere una platea ancor più ampia in moltissimi paesi nei vari continenti”.

L’Assessore Zanacchi: “Il seminario internazionale è solo una delle tappe del nostro progetto, perché stiamo lavorando anche per la fase successiva ai corsi delle quattro materie al Torriani, cioè la creazione di Master universitari, sempre con un taglio pragmatico e di livello internazionale. Accanto a me ho voluto oggi Massimo de Bellis, Direttore della Fiera di Cremona, che ci ospiterà, e con il quale abbiamo sottoscritto un protocollo d’intesa su possibili nuovi eventi in campo sportivo e di formazione”. Sottolinea De Bellis: “Siamo felici di far parte di questo evento. Vogliamo una Fiera attiva tutto l’anno a disposizione della città e la formazione, aspetto peculiare in questo vostro progetto, è alla base della nostra mentalità”.

Il servizio di Mauro Maffezzoni

© Riproduzione riservata