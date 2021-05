Una staffetta non competitiva a sostegno della ricerca contro i tumori infantili: Run4hope è l’iniziativa promossa da Airc che da 22 al 30 maggio tocca tutto lo Stivale, coinvolgendo 400 associazioni in 500 tappe. A Cremona il testimone è stato raccolto dal Marathon che già in passato era stato al fianco di Airc. Il video servizio di Cristina Coppola.

