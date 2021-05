La macchina organizzativa è già in moto da tempo, ma quella della sicurezza non è da meno: la visita del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è stata curata fin nei minimi dettagli, e preceduta da numerosi vertici del Comitato per l’Ordine e la Sicurezza. La Questura di Cremona è in prima linea, insieme a Carabinieri (con tanto di rinforzi da Milano e dai reparti speciali) e Polizia Locale.

Già nel pomeriggio di lunedì sono stati fatti gli ultimi sopralluoghi insieme ai responsabili per la sicurezza del ministero e i servizi segreti. Gli agenti si sono occupati dell’attività di bonifica della zona, che ha riguardato una ricognizione minuziosa di tutto il percorso che farà il presidente, per ora top secret, con chiusura di tombini e cestini della spazzatura, affinché non vi si possa nascondere dentro dell’esplosivo.

Il tutto verrà ispezionato nuovamente nelle prime ore della mattina, quando prenderanno il via anche i servizi di vigilanza, che proseguiranno poi finché il presidente non avrà lasciato la città.

Una curiosità: presenti in piazza Duomo ci saranno anche 15 Carabinieri della Fanfara del 3 rgt di Milano, che suoneranno l’Inno d’Italia. LaBos

