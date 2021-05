Stefano Allegri (Panificio Cremona Italia) è il presidente designato per il quadriennio 2021-2025 per l’Associazione Industriali Cremona. La nomina è avvenuta nel Consiglio Generale in modalità online. In apertura la relazione della Commissione di designazione composta da Giandomenico Auricchio, Mariangela Capellini e Roberto Danesi a seguito delle consultazioni con gli associati per la designazione del nuovo Presidente.

Un’ampia audizione della base associativa ha confermato la piena condivisione della figura di Stefano Allegri oltre alla grande soddisfazione delle imprese per il lavoro fatto dall’associazione industriali con il mandato di Francesco Buzzella. L’elezione ufficiale del presidente e del nuovo consiglio avverrà poi in sede di Assemblea Privata il prossimo 23 giugno.

La squadra che il presidente designato ha individuato per condividere il suo mandato è composta da: Anna Agostino, Caterina Cremonesi, Maurizio Ferraroni, Valter Galbignani, Enrico Mainardi, Alessandro Ratini e Serena Ruggeri. Di diritto inoltre faranno parte del consiglio Chiara Ferrari (presidente GGI), William Grandi (presidente PI) e Francesco Buzzella (past president) .

Proprio Buzzella ha commentato: “Sono contento della scelta avvenuta e del nome che è garanzia di valore. Sono certo che ci sarà un lavoro in continuità con quanto finora fatto. Sono poi soddisfatto della nostra base associativa, fatta di imprenditori ed imprese eccellenti, coesi e legati alla nostra associazione, che si dimostra ancora una volta una realtà forte e rappresentativa”.

© Riproduzione riservata