Dopo essere stato in piazza del Comune, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella si è quindi recato al nuovo campus di Santa Monica dell’Università Cattolica del Sacro Cuore. Mattarella ha avuto un colloquio privato, prima di essere accolto nel chiostro – dove era presente anche il ministro per lo Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti – da Lena Yokoyama che ha suonato l’Inno Nazionale.

A seguire, un video di presentazione su Santa Monica, ha parlato il sindaco Gianluca Galimberti. “Una comunità – ha detto Galimberti – basa il suo cammino di sviluppo su alcuni pilastri tra cui conoscenza scienza e tecnologia. In un luogo antico come questo si trasmette e rinnova questo sapere. Sulle università il comune sta investendo tantissimo insieme alla fondazione Arvedi Buschini. Costruiamo un progetto che si rivolge al mondo e che vede Cremona centrale. Stiamo sperimentando una rete di università potente e il campus di Santa Monica e al centro di un sistema” (qui il discorso integrale).

Il governatore Attilio Fontana ha poi aggiunto: “Questo è uno spazio di estrema fruibilità, un recupero realizzato grazie a un progetto scientifico innovativo. Il campus è un luogo di crescita della persona che si forma attraverso condivisione di valori e esperienze. Si tratta di punti di forza di una terra unica e insostituibile”.

“Questo posto – ha spiegato il rettore dell’Università Cattolica Franco Anelli – rappresenta il risultato di anni di lavoro e progettazione. Qui ci occuperemo di attuare i programmi di ricerca con grande e dimostrato spirito di innovazione. L’Università Cattolica dimostra un grande legame con il tessuto produttivo del territorio. Non abbiamo solo tagliato il nastro a un bellissimo edificio, ma anche attivato nuovi corsi di studio. Ma tutto ciò non sarebbe stato possibile senza l’impegno e la sensibilità del Cavaliere Giovanni Arvedi”.

Il Presidente Mattarella ha quindi sottolineato: “Complimenti per questo splendido recupero e per questo sforzo collettivo. I monasteri nell’alto medioevo erano propulsori della rinascita ed essere qui ha un significato simbolico. Questo straordinario complesso si è trasformato in un suggestivo campus frutto di collaborazione tra pubblico e privato. Collaborazione che è indispensabile anche per attuare con efficienza i programmi in atto per la ripresa, che ha bisogno di tutte le energie del Paese. In questo frangente è decisiva la qualità”.

“E’ importante – ha concluso Mattarella – incentivare la ricerca scientifica, da preservare non solo per le emergenze ma anche per lo sviluppo del Paese. C’è l’urgenza di fornire a tutti alimentazione senza impoverire la terra. Ho visto un’interessante applicazione scientifica nel laboratorio della Facoltà. Anche questo rientra nella consapevolezza del debito nei confronti delle nuove generazioni. Un debito che si esprime nel riconoscimento del ruolo dei giovani. In questo luogo universitario consegnato al futuro bisogna fare un richiamo: l’esigenza di pensare ai giovani per consegnare loro un futuro adeguato che garantisca quello dell’Italia”.

Laura Bosio (inviata)

