La palestra Barbieri, una delle poche strutture sportive fruibili in centro storico, sarà riqualificata. Lo ha detto l’assessore allo Sport Luca Zanacchi nel contesto di una recente visita alla struttura, di cui il Comune è affittuario, mentre la proprietà è della Fondazione Città di Cremona.

In particolare, la Fondazione provvederà alla sostituzione della pavimentazione, un’opera di manutenzione straordinaria. Altro problema cronico, la caduta di frammenti del controsoffitto, in materiale leggero, per arginare i quali è stata sistemata una rete di protezione che però si è rivelata insufficiente. Per questo si sta pensando ad un diverso sistema di ancoraggio della rete del soffitto, che protegge dalle cadute di frammenti causate dalle pallonate che raggiungono quell’altezza. Più volte nel corso degli anni sono state fatte manutenzioni, ma il problema si ripete periodicamente.

E per risolvere il problema delle manutenzioni ordinarie, che spettano all’affittuario, la Fondazione potrebbe essere disponibile ad effettuarla per conto del Comune, prevedendo poi un rimborso. La pluralità di soggetti che utilizzano la Barbieri, infatti rende difficile individuare chi debba provvedere alla pulizia degli spogliatoi e alle piccole riparazioni che si rendono di volta in volta necessarie.

Continua così l’operazione di ammodernamento delle palestre cittadine, quasi tutti impianti di vecchia costruzione che mostrano i segni del tempo. Per la palestra del Boschetto, ad esempio, il Comune ha partecipato a un bando regionale per la rimozione dell’amianto dalla copertura per un importo lavori di oltre 200mila euro. La palestra del centro Barbieri di via 11 Febbraio è essenziale per le lezioni di educazione fisica del liceo Manin e nel pomeriggio viene utilizzata per gli allenamenti di basket e di baskin. Praticamente da oltre un anno non vi entra più nessuno, per la sospensione di tutte le attività sportive al chiuso, ma normalmente è molto frequentata. E con l’uso frequente, da parte di soggetti diversi, sono frequenti anche i danneggiamenti, di cui non sempre si riesce a risalire alla responsabilità.

