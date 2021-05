Si è spento all’età di 82 anni Tarcisio Burgnich. Colonna della Grande Inter di Helenio Herrera e della Nazionale italiana di calcio con cui ha vinto gli Europei del 1968 e partecipato alla Coppa del Mondo di due anni dopo arrivando secondo andando a segno anche nella partita del secolo (la semifinale Italia-Germania 4-3), è poi diventato allenatore, sedendosi anche sulla panchina della Cremonese.

In grigiorosso è rimasto circa una stagione e mezza, dal 1989 all’ottobre 1990, non riuscendo a salvare la squadra in Serie A e venendo sollevato dopo 23 partite di Serie B il campionato seguente. A lui sono comunque legati ricordi dolci per i tifosi della Cremonese, come il pareggio 1-1 contro il Napoli di Maradona (in gol Dezotti) o il 2-2 con la Juventus (segnarono Citterio e Gualco) e soprattutto la vittoria, firmata ancora Dezotti, contro il Milan di Sacchi.

Attraverso una nota, il club grigiorosso ha voluto ricordarlo così: “U.S. Cremonese apprende con profondo dolore la notizia della scomparsa di Tarcisio Burgnich, gloria del calcio nazionale e allenatore del club grigiorosso nelle stagioni 1989/90 e 1990/91. Ai familiari va il cordoglio di U.S. Cremonese”.

“Una vita da campione nell’Inter e poi allenatore di Como e Cremonese”: così lo ricorda il Governatore Attilio Fontana. “Arcigno, determinato e sempre puntuale su ogni avversario. Ci lascia un eroe di Italia-Germania 4-3. Ricorderò sempre il gol del 2-2 nella partita del secolo. Riposa in pace ‘Roccia’” conclude il governatore.

© Riproduzione riservata