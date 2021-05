Carla Fracci è morta a Milano a 84 anni per un tumore che l’aveva colpita già da tempo e che aveva vissuto con coraggio e strettissimo riserbo. L’etoile si era esibita a Cremona per l’ultima volta nella sua carriera nel 2017, quando ormai aveva 81 anni, nell’auditorium del Museo del Violino in un “Omaggio a Stradivari” che l’aveva vista protagonista insieme alle note della violinista Anna Tifu.

Una serata straordinaria, con l’auditorium pieno fino all’ultimo posto, durante la quale avevano trovato spazio musica, suggestioni letterarie tratte dalle poesie di Alda Merini e balletto, intrecciati in un armonico insieme.

La presenza scenica di Carla Fracci era stata fortissima, per quanto attorniata dai giovani ballerini della compagnia Dansepartout e dai primi ballerini Anbeta Toromani e Alessandro Macario, in un concentrato di emozioni, al termine del quale il pubblico ha tributato un lungo applauso all’étoile e non solo.

Carla Fracci aveva Cremona nel cuore, aveva vissuto nelle nostre campagne da sfollata quando era ragazzina. Ricordava spesso la città, ogni volta che la intervistavano: “Sono cresciuta tra i contadini, nelle campagne vicino Cremona, libera, tra molti affetti e necessità concrete. E proprio lì, ben piantate nella terra, ci sono le mie radici”, le sue parole.

Frasi che aveva ribadito nel 2014 a Palazzo Fodri durante la presentazione del suo libro di ricordi “Passo dopo Passo”, in un evento organizzato dalla scuola di danza “Specchio riflesso” e moderato dalla scrittrice cremonese Marina di Guardo. “A Cremona mi sento a casa” aveva detto ricordando i giorni in cui ha abitato a Ostiano e Vescovato. Avvolta, come sempre, in un abito bianco, la Fracci aveva incantato il pubblico con la signorilità e il suo aspetto etero parlando della danza, della sua esperienza alla Scala e dei tantissimi personaggi da lei conosciuti negli anni di carriera e durante i suoi viaggi in tutto il mondo.

