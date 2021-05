Dopo il successo dello scorso anno, il Memorial Robi Telli e il Memorial Miky Barcella hanno deciso di unire le forze.

Dal 9 all’11 luglio, al Campetto Roberto Telli di via dei Classici, torna 3XCRE, un evento sportivo aperto a tutta la comunità cestistica cremonese, da vivere in tutta sicurezza, sia per gli atleti sia per gli spettatori.

Nel corso delle prossime settimane verranno rese note tutte le informazioni per la partecipazione degli atleti e del pubblico.

