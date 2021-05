Due colori, una maglia, la nostra città. In occasione del natale di Cremona, che la tradizione fissa nel 31 maggio del 218 a.C., U.S. Cremonese sta promuovendo l’iniziativa “Coloriamo di grigiorosso la città”.

In questi giorni – grazie alla collaborazione con le associazioni di categoria – circa 200 negozianti di Cremona hanno aderito all’invito e stanno ricevendo in dono una maglia grigiorossa da esporre nelle loro vetrine.

“E’ innanzitutto – spiega il responsabile marketing del club, Stefano Allevi – un piccolo ma concreto segno di vicinanza nei confronti del mondo del commercio con i suoi operatori che sono tornati da pochissimo ad illuminare negozi e botteghe dopo mesi difficili”. La maglia grigiorossa – simbolo di una comunità che si riconosce nella Cremo e nei suoi valori -, all’interno di ogni singola attività commerciale porta anche speranza, fiducia nel domani, voglia di ricominciare.

Nel corso della sua storia Cremona è stata chiamata a rialzarsi parecchie volte, facendo fronte alle avversità con il pragmatismo e l’intraprendenza tipiche di una città laboriosa che al suo interno custodisce un inestimabile patrimonio di cultura, arte, architettura e relazioni umane.

“Il grigio e il rosso, intessuti in un’unica maglia, sono i colori delle nostre radici, della passione che non tramonta mai, della resilienza permeata di ottimismo. Il grigio e il rosso sono i colori che sintetizzano la bellezza della nostra città”, sottolinea il club in una nota.

“Ricordare e festeggiare insieme l’anniversario della fondazione di Cremona per U.S. Cremonese è privilegio e senso di appartenenza ed è per questo che vogliamo ringraziare tutti voi e le associazioni di categoria che hanno accolto il nostro invito: Confcommercio, Le Botteghe del Centro, Asvicom, Confesercenti, Confartigianato e Cna”.

