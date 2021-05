I Carabinieri della Stazione di Castelleone, nella giornata di giovedì 27 maggio u.s., hanno deferito in stato di libertà D.A.L. classe 1972 di origini senegalesi, residente a Voghera (PV) per possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli e furto aggravato.

Nelle ultime settimane erano stati diversi i furti di biciclette avvenuti alla locale stazione ferroviaria denunciati presso la caserma di Castelleone, non ultimo quello a danno di una pendolare, avvento il 26 maggio, che di ritorno dopo una giornata di lavoro intenso si è ritrovata senza bici.

I Carabinieri, avendo intuito che la firma dei furti delle biciclette fosse la stessa, hanno estrapolato e visionato diverse ore di filmati dalle videocamere di sorveglianza poste nella zona, restringendo sia il presunto arco orario che le sembianze dei possibili autori dei reati, predisponendo servizi di controllo mirati. E’ proprio durante uno di questi servizi che i militari di Castelleone, hanno notato un uomo, fermo alla stazione ferroviaria, le cui sembianze ricordavano quelle dell’individuo immortalato dal sistema di videosorveglianza.

I Carabinieri hanno dunque provveduto al controllo del senegalese D.A.L. il quale nell’estrarre il documento di identità ha fatto intravedere sotto il giacchetto un arnese, rilevatosi successivamente essere un tronchese. I militari hanno perciò condotto l’uomo in caserma, dove al termine degli accertamenti sono riusciti a collegare l’uomo ai furti perpetrati nei giorni precedenti, denunciandolo a piede libero alla Procura della Repubblica di Cremona.

