Sono 10 i nuovi casi di Coronavirus riscontrati in provincia di Cremona nelle ultime 24 ore. In totale, in Lombardia, sono 620 i positivi in più rispetto a ieri a fronte di 44.888 tamponi seguiti (tasso di positività all’1,3%).

Rispetto a ieri, hanno perso la vita altre 13 persone a causa del virus, portando a 33.593 il totale dei decessi da inizio pandemia. Aumentano i guariti o dimessi (+752), mentre le persone ricoverate scendono di 102 (totale 1.131) nei reparti ordinari e di 5 nelle terapie intensive (totale 243).

Nelle altre province lombare, i contagi minimi si registrano a Lodi (3) e Sondrio (9), mentre a Milano (203), Bergamo (89) e Monza e Brianza (67) emergono i dati più alti.

