Si sono tenuti oggi, lunedì 31 maggio, gli esami di volo da diporto per sette allievi dell’Aero Club di Cremona. Tutti gli allievi hanno superato gli esami conseguendo l’attestato VDS dopo essere stati esaminati dall’istruttore comandante Marco Vinci e sotto la supervisione dell’istruttore dell’Aero Club Davide Spotti.

Il nuovo presidente del club Aurelio Lamonica ha presenziato a tutte le operazioni di esame, manifestando “viva soddisfazione per gli allievi e la scuola”. Un “particolare apprezzamento è stato fatto dall’esaminatore per l’elevato grado di prerparazione degli allievi e di conseguenza degli standard della scuola volo dell’Aero Club di Cremona”, fanno sapere dal Migliaro.

“Finalmente – dice Lamonica – dopo un lungo periodo (mancavano all’incirca dal marzo scorso) di sospensione si sono potuti tenere oggi gli esami: i piloti hanno dovuto mantenere l’addestramento per tutto questo periodo per non disperdere quanto appreso”.

Alla fine della prossima estate, inoltre, si aprirà un nuovo corso. Per ogni informazione sarà possibile rivolgeresi alla segreteria dell’Aero Club.

© Riproduzione riservata