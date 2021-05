Torna ad arricchirisi l’estate cremonese: tanti gli eventi in programma, pronti a partire nel giro di poco tempo, nel rispetto delle normative vigenti. Cremona ritrova così la sua normalità, o almeno ci prova, con una serie di iniziative tutte concentrate nella prima parte dell’estate.

Il primo a partire è il Festival dall’Associazione Latinoamericana, già da questo venerdì 4 giugno. Dall’indomani, 5 giugno, fino al 25 c’è CremonaJazz all’auditorium Arvedi del Museo del Violino: si parte con il tributo a Mina della grande Nicky Nicolai.

E’ tempo anche di Porte Aperte Festival: l’edizione 2021 è stata ufficialmente annunciata la scorsa settimana. L’evento si svolgerà in diverse location del centro cittadino dall’11 al 13 giugno. E ancora, il 15 giugno in città arrivano le giostre di San Pietro, che saranno seguite dalla tradizionale omonima fiera nell’ultimo weekend del mese. Dal 18 al 26 giugno spazio al Monteverdi Festival, opera, musica e danza al teatro Ponchielli.

Ma non finisce qui, perché torna anche il Tanta Robba Festvial, dal 2 al 5 luglio al parco di Porta Mosa: da Ernia a Samuele Bersani, passando per Frah Quintale, concerti da seguire rigorosamente seduti e a distanza. Niente da fare, invece, per l’edizione primaverile delle Invasioni Botaniche: si passa direttamente a quella di settembre.

Ma con la ripresa della vita culturale di Cremona e con i suoi tradizionali eventi estivi, si torna a respirare un po’ di quella normalità che aspettavamo da troppo tempo.

© Riproduzione riservata