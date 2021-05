La Camera di Commercio di Cremona informa che nel mese di giugno la nuova edizione di Eccellenze in Digitale, il progetto promosso dalla Camera di Commercio di Cremona, Google e Unioncamere, prosegue con due webinair gratuiti:

LA PUBBLICITÀ ONLINE – La rete di google e gli altri motori di ricerca. 7 giugno, dalle 14.30 alle 16.00

La presenza sui motori di ricerca, quali Google e Bing, è un fattore di fondamentale importanza per ogni impresa, in quanto sempre più persone ricercano informazioni su prodotti e servizi online.

Durante questo webinar, verranno delineati i passaggi chiave per creare una campagna di sponsorizzazione del proprio sito web sui motori di ricerca, con un approfondimento su Google Ads.

TURISMO, OSPITALITÀ E ACCOGLIENZA – Come utilizzare il digitale a livello business. 22 giugno, dalle 14.30 alle 16.00

L’Italia è un Paese ricco sia a livello artistico-culturale, che a livello eno-gastronomico. Spesso è difficile però far conoscere tutte le nostre peculiarità oltre i confini provinciali, regionali o nazionali.

Durante questo webinar, verranno presentati alcuni dati di tendenza relativi al settore turistico, per poi passare ad una panoramica di strumenti digitali utili per chi si occupa di turismo, sia per studiare il proprio pubblico che per promuoversi su larga scala (sito web, social network, campagne di sponsorizzazione, Google My Business, Google Hotel Ads, …).

I webinar di Eccellenze in Digitale sono rivolti alle imprese della provincia di Cremona. L’obiettivo del progetto è quello di migliorare le competenze di tutte le figure che lavorano all’interno delle PMI, che siano imprenditori, dipendenti o tirocinanti, per favorire un utilizzo consapevole ed efficace del marketing digitale.

Per maggiori informazioni ed iscrizioni:

www.cciaa.cremona.it

innovazione@cr.camcom.it

Tel. 0372 490221

Pagina Facebook e Linkedin della Camera di Commercio di Cremona

SCARICA QUI LA LOCANDINA

