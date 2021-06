Il presidente della Federcalcio, Gabriele Gravina, ha appena firmato la ‘grazia’ per Giuseppe Signori, l’ex attaccante radiato per una vicenda di scommesse.

Il provvedimento di ‘riabilitazione’ arriva dopo che Signori è stato assolto dalla giustizia ordinaria ed è conseguenza di un percorso federale concluso da un parere legale dell’ufficio della Figc: in sostanza l’ex calciatore potrà tornare a lavorare in ambito calcistico.

A Cremona, il 15 dicembre dell’anno scorso, si era chiuso definitivamente il procedimento penale sul calcioscommesse. Per Signori, reato prescritto. Non c’era stata rinuncia alla prescrizione in quanto, come aveva spiegato il suo legale, l’avvocato Patrizia Brandi, del foro di Bologna, “rimanere da solo come imputato in un processo che potrebbe durare ancora anni e dover richiamare moltissimi testimoni non ha senso, sarebbe folle”.

Lo scorso febbraio l’ex bomber, che a Piacenza era accusato di aver truccato il risultato della gara tra Piacenza e Padova del 2 ottobre 2010, aveva rinunciato alla prescrizione, ed era stato assolto con formula piena. Anche a Modena l’ex campione aveva rinunciato alla prescrizione ed era stato assolto.

