Dal 2 giugno alle 23 in Lombardia sarà possibile prenotare il vaccino anti-Covid per la fascia di età 12-29 anni. Un traguardo importante, che apre di fatto alla fase più massiva della campagna vaccinale. anche a fronte del fatto che, come ha annunciato il generale Figliuolo, sono in arrivo in Italia 3,5 milioni di dosi Pfizer in un’unica consegna, e altri 20 ne sono attese entro fine giugno.

Naturalmente in tutte le fasce di età sono compresi anche cittadini disabili, caregiver, fragili, personale sanitario e non sanitario, personale scolastico, Forze dell’Ordine che ancora non abbiano ricevuto la propria dose. Regione Lombardia, ha detto il vice presidente Letizia Moratti, sarà in grado di raggiungere la media di 100mila somministrazioni al giorno dalla metà di giugno. Questo consentirebbe di vaccinare, almeno con la prima dose, tutti i lombardi che ne hanno diritto e aderenti entro la fine di luglio.

