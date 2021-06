Partirà l’8 giugno un ciclo, in videoconferenza, su “la Storia tra Diplomazia e Letteratura”, promosso da Provincia di Cremona, Federazione Nazionale dei Diplomatici e Consoli Esteri in Italia, Centro Incontri Diplomatici, Istituto per la storia del Risorgimento italiano delle province di Cremona e Lodi.

Molti i temi affrontati, che riguardano non solo aspetti storici e culturali di fine 800 e 900, ma anche tematiche attuali, come il ruolo della cooperazione internazionale nello scacchiere mediterraneo.

Tra i relatori vi sono personalità di spicco a livello internazionale tra cui Gianvico Camisasca Vicepresidente nazionale della Fe.N.Co., Carmine Pinto Direttore Centrale Istituto Risorgimento e il generale Giorgio Battisti (dal 30 giugno 2011 al 24 novembre 2014 comandante il Corpo d’Armata di Reazione Rapida della Nato in Italia).

