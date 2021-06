Ripartono gli appuntamenti estivi nel cortile dell’Associazione Latinoamericana di Cremona, in via Gioconda 3. Una ripartenza all’insegna della sicurezza e della prossimità, con un calendario ricco e diffuso di musica, incontri e socialità per un pubblico di tutte le età.

“Siamo pronti a ricominciare, dopo un anno di pausa forzata, e riaccogliere finalmente il pubblico in presenza per festeggiare insieme i 30 anni della nostra Associazione” commentano i vertici dell’Alac.

“Grande protagonista di questa programmazione estiva sarà la musica ma non mancheranno gli appuntamenti ormai consolidati, come le tipiche cene latinoamericane, anche se ripensate nel rispetto delle normative anti-Covid”

Venerdì 4 giugno, dalle ore 18, verrà inaugurato il nuovo Spazio di lettura “La Magnolia” all’interno del Chiostro delle Arti, con un incontro letterario dal titolo “Inventare mondi, narrare la storia: la letteratura come patria nelle opere di Luis Sepúlveda”.

Si ripercorrerà, ad un anno dalla morte dello scrittore, il suo itinerario compositivo – mai disgiunto da un coinvolgimento diretto nelle vicende storico-politiche del mondo latinoamericano – per riscoprire la forza della parola come atto fondativo del reale e coglierne il “potere di evocare e trasmettere le cose migliori dell’uomo e dell’umanità”.

L’intervento, a cura della professoressa Daniela Negri, avrà come voce recitante quella di Massimiliano Pegorini e sarà accompagnato dal contrappunto musicale di Maximiliano Baños, Lorenzo Colace, Luciana Elizondo.

Sabato 5 giugno si terrà invece il primo appuntamento del ciclo “La musica ritrovata – Per la promozione dei giovani artisti cremonesi”, ospite Frey.

“Quello dello spettacolo dal vivo è stato senza dubbio uno dei settori maggiormente colpiti dalla pandemia di Covid-19” continuano gli organizzatori. “Anche a Cremona – la città della musica – la programmazione musicale ha subito inevitabilmente una battuta d’arresto. Per questo, ci è sembrato importante, proprio in questo anno, aprire le porte della nostra associazione ai giovani musicisti di talento, di cui la nostra città è ricca”.

“Il progetto ha lo scopo di promuovere forme di arte e cultura con particolare attenzione ai nuovi linguaggi e alle forme espressive utilizzate dai giovani per recuperare anche la dimensione di socialità e di comunità che ci è mancata in questi mesi, seppur nel pieno rispetto delle disposizioni e delle normative anti Covid” concludono.

Il programma prevede 5 appuntamenti nel corso dei mesi di giugno e luglio ed esplorerà diversi generi musicali, dal jazz alla musica cantautorale, fino ad arrivare al rap.

Non mancheranno poi le tipiche cene latinoamericane con l’immancabile asado argentino. Quest’anno le cene avranno posti limitati per garantire il distanziamento sociale, pertanto si svolgeranno solo su prenotazione. Maggiori informazioni al link: https://www.alac-cremona.org/Programmazione/1-cena-latinoamericana/

IL PROGRAMMA

