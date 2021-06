Si è vaccinata nella giornata di oggi, mercoledì 2 giugno, a Milano Chiara Ferragni. Ad annunciarlo la stessa imprenditrice digitale cremonese attraverso un post sul proprio account Instagram da 23 milioni di followers.

In inglese, la Ferragni ha scritto: “Un momento emozionante che sembrava così lontano e alla fine è successo: fatta la mia prima dose di vaccino anti-Covid. Dopo più di un anno in isolamento e paura sono così felice che questo è il primo passo verso una vita normale: facciamoci vaccinare tutti quanti”.

Il suo messaggio a corredo della foto ha fatto in pochi minuti il giro del web e dei social La Ferragni non ha nascosto la sua felicità e l’emozione per questo momento, ma non solo. In alcune Instagram Stories si è complimentata con Regione Lombardia per l’accelerazione nella campagna vaccinale “dopo mesi di disagi”.

© Riproduzione riservata