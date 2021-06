Continuano le aperture straordinarie con visite guidate negli antichi palazzi e dimore cremonesi a cura di Target Turismo, gestore privato dell’ufficio turistico di Cremona.

Sabato pomeriggio, 5 giugno, sarà possibile visitare il monumentale Palazzo Mina Bolzesi di via Platina, unico nel suo genere a Cremona perché rappresenta l’espressione solenne dello stile impero. Grazie alla collaborazione con Academia Cremonensis saranno accessibili in esclusiva gli appartamenti privati che danno sul giardino interno e le sale di rappresentanza riccamente decorate con eleganti statue, stucchi e affreschi tra i quali si ricordano le opere del pittore Giuseppe Diotti. Durante la visita verrà presentata l’attività di Academia Cremonensis, la prestigiosa scuola privata di liuteria e archetteria che si occupa di promuovere e valorizzare il saper fare liutario, annoverato dal 2012 come patrimonio immateriale dell’UNESCO. Le visite guidate si terranno alle ore 16.30 e 17.30, è richiesta la prenotazione.

Domenica pomeriggio ci si sposterà in campagna presso Cascina Farisengo per scoprire il fascino di una cascina storica nobiliare del territorio cremonese, che affonda le sue radici ben prima dell’anno 1000, appartenuta a diversi casati cremonesi come i Fodri e i Bonetti. La visita include la casa padronale con il mobilio antico, il parco romantico ottocentesco ancora ottimamente conservato, i vari ambienti agricoli, le stalle e il suggestivo museo contadino con una ricca collezione di carrozze d’epoca. Le visite guidate si terranno alle ore 15.00, 16.30 e 18.00.

Per gli amanti della vita all’aria aperta sarà possibile raggiungere la cascina in bicicletta partecipando al Mistery Bike Tour in partenza da Cremona Infopoint (piazza del Comune) alle ore 14.00: un itinerario accompagnato dalla guida sulle due ruote nel parco della golena del Po e lungo la zona dei bodri, con tappe presso la cascina Farisengo appunto, la cascina Cittadella di Stagno Lombardo, la polimeridiana dove un membro del gruppo astrofili illustrerà il funzionamento, con racconti di mistero legati alla limonaia della cascina Alluvioni e ad un luogo “vintage” da scoprire a sorpresa.

Per prenotare online: https://shop.targetturismo.com/it/42-dimore-storiche-cremonesi. Info e prenotazioni presso l’ufficio turistico Cremona Infopoint gestito da Target Turismo: 0372 407081 – 347 6098163 – 349 5597997 – info@targetturismo.com.

