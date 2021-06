Boom di prenotazioni da parte degli over 12 per il vaccino anti-Covid: in poche ore sono state 13.288 le persone che si sono collegate al portale per fissare il proprio appuntamento. Nel dettaglio, tra i 12 e i 15 anni sono state 682, tra i 16 e i 20 sono state 4.060 e dai 21 ai 29 se ne contano 8.566.

La campagna vaccinale, insomma, procede a pieno ritmo, tanto che in provincia di Cremona il 49,83% dei residenti ha già ricevuto la prima dose (153.626 persone) e 87.514 ha ricevuto anche la seconda.

