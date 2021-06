Prende il via il 3 luglio la 7a edizione della rassegna “Burattini in cascina”, con una “data zero, che si terrà in barca sul Po, con partenza in località Mento di Bosco ex Parmigiano alle ore 16 (Prenotazione obbligatoria – Tel 037257032).

L’attività proseguirà poi il 7 luglio a Cascina Bugatti (Gerre de’ Caprioli), con la rappresentazione di Walter Broggini e Ortoteatro in “Di là dal mare”.

Si passerà poi al 14 luglio, nella cornice di Cascina Soldi (San Daniele Po), con Paolo Papparotto in “Arlecchino e la dolce Marianna”. Il 21 luglio sarà invece Cascina Rizzi-Villa di Stagno Lombardo L’Aprisogni metterà in scena “Sisto, Miseria e la creatura 2.0”. Il giorno successivo, 22 luglio, lo stesso spettacolo andrà in scena a Cascina Gerre del Pesce (Sesto ed Uniti).

