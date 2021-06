Nella Giornata Mondiale della Bicicletta, oggi 3 Giugno, arriva un piccolo strumento per i cicloturisti che transitano a Cremona, migliorando così l’accoglienza.

L’iniziativa è del progetto Beega – Cycling Tour ( www.beega.it) nato ad aprile per ampliare l’offerta di cicloturismo, insieme ai suoi partner, Ciclofficina LaGareDesGars della cooperativa Cosper e campeggio Parco al Po della cooperativa Nazareth. Installati al campeggio una colonnina multiattrezzo per brevi riparazioni.

Esistevano già un paio di strutture di questo tipo installate durante la realizzazione delle 4 ciclovie (vie Mantova, Bergamo, Brescia, Trento e Trieste) e posizionate alla stazione treni e alla stazione vigili urbani.

Questa, essendo al campeggio, permetterà ai cicloturisti che pernottano di avere un servizio gratuito in più per sistemare il proprio mezzo prima di una ripartenza l’indomani o si spera prima di una visita in bici della città.

