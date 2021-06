17enne denunciato per ricettazione, dopo aver messo in vendita online una bicicletta rubata: a incastrarlo sono stati gli investigatori della Squadra Mobile di Cremona, al termine di un’indagine sul furto del velocipede.

Tutto è iniziato nella mattinata del 29 marzo, quando il proprietario ha sporto denuncia in Questura in merito al furto della propria bicicletta, avvenuto in via Cadore.

Nei giorni successivi, a seguito del consueto monitoraggio info-investigativo dei siti internet, è stata notata una bicicletta del tutto identica a quella rubata in vendita su un noto sito e-commerce.

A quel punto, gli investigatori hanno organizzato un acquisto simulato, al fine di verificare se il numero della matricola della bicicletta in vendita corrispondesse a quello di quella sottratta qualche giorno prima.

All’appuntamento si è presentato un ragazzino italiano di 17 anni, il quale ha riferito di aver ricevuto la bicicletta qualche giorno prima da un soggetto di cui non ricordava il nome. A questo punto, dopo aver verificato che il numero di matricola corrispondesse a quello della bicicletta rubata, il giovane è stato identificato e denunciato a piede libero per il reato di ricettazione.

La bicicletta, nella giornata di giovedì 3 giugno, è stata restituita al legittimo proprietario.

