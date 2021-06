Torna l’appuntamento con il Vanitas’ Market, l’ormai tradizionale mercatino vintage cremonese, alla sua 23esima edizione. Confermate in queste ore le date, quelle del 19 e 20 giugno, di nuovo nella splendida location dei giardini pubblici di Piazza Roma.

Dunque per il secondo anno consecutivo l’evento non si tiene sotto la Galleria 25 Aprile, come da tradizione, al fine di rispettare il distanziamento e tutte le normative previste dal periodo di emergenza sanitaria.

Tema dell’edizione di quest’anno sono i gatti, e proprio a questo proposito la due giorni ospiterà un artista d’eccezione, Simo The Kid, che ormai da tempo realizza capi d’abbigliamento artistici, con la riproduzione di gatti stilizzati, suo marchio di fabbrica.

Il Vanitas’ Market è un vero e proprio streetmarket dedicato al riciclo e all’autoproduzione artigianale nella moda e nel design. Gli espositori sono una quarantina e provengono da tutta Italia e spaziano dall’arte al recupero di abiti vintage, dal modernariato alle autoprudizioni, ma anche all’ecodesign.

Si tratta quindi anche di un punto di incontro per i creativi italiani e per tutte le attività artistiche legate alla moda e all’arte, anche attraverso l’apertura ad eventi collaterali. lb

