Dovrà scontare due anni di reclusione in carcere per i reati di lesioni, minacce aggravate ed atti persecutori nei confronti della sua ex fidanzata: l’uomo, A.P. operaio 41enne originario di Salerno, già pregiudicato, è stato arrestato dai Carabinieri della Stazione di Castelverde, in esecuzione ad un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Cremona.

La vicenda risale al 2016, quando l’uomo, noto alle Forze dell’Ordine per essere stato già arrestato e più volte denunciato, anche per reati analoghi, aveva intrapreso una relazione con una giovane donna di Cremona, lasciando sin da subito emergere un’indole violenta e possessiva.

In quei mesi numerosi erano stati gli episodi di violenza, tra cui l’aver colpito la donna alla mano con un coltello. Ma non era bastato chiudere la frequentazione per fermarlo: i mesi successivi per lei erano stati un incubo, fatto di pedinamenti, telefonate minatorie, minacce.

Fino all’episodio più grave, quello che l’aveva condotta poi alla denuncia: nel novembre 2016 l’uomo l’aveva vista salire sull’auto di un amico, e aveva perso la testa. Li aveva inseguiti, cercando di speronar la vettura, quindi l’aveva costretta a salire in macchina con lui per portarla a casa sua. Fortunatamente la giovane si era ribellata e lui l’aveva poi riaccompagnata nei pressi dell’abitazione della madre.

