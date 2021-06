Un buco nell’acqua il primo giorno di open day dei vaccini anti Covid, iniziativa messa in campo da Ats Val Padana che consente alle persone con più i 60 anni di presentarsi nei centri vaccinali senza la prenotazione per velocizzare la campagna e soprattutto aumentare la copertura in quei comuni dove la percentuale di vaccinati è più bassa.

Da calendario, la partenza era prevista per questa mattina: nel dettaglio i residenti di Robecco d’Oglio si sarebbero potuti presentare dalle 8 alle 14 all’hub vaccinale di Soresina per ricevere la prima dose di AstraZeneca. Dosi disponibili, personale in servizio, volontari in attesa, eppure al Robbiani non si è presentato nessuno.

Un peccato, per chi non ha voluto approfittare di questa occasione o forse non sapeva di poterlo fare. L’avviso era stato diramato nei giorni scori dall’Ats. In diversi comuni era poi stato rilanciato con avvisi, ad esempio a Corte de’ Cortesi era evidenziato dal tabellone luminoso nella via principale.

Oggi la stessa chance è stata data anche ai residenti di Casteldidone e Martignana: per loro il centro di riferimento era l’Avis di Casalmaggiore: due i residenti di Martignana che si sono presentati, nessuno da Casteldidone. Si continua domani e nel prossimo weekend secondo il calendario allegato.

Giovanni Rossi

OPEN DAY VACCINI OVER 60

© Riproduzione riservata