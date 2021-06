Festeggiato anche quest’anno in versione ridotta causa Covid l’anniversario di fondazione dell’Arma dei Carabinieri, avvenuta 207 anni fa.

A Cremona la cerimonia si è svolta all’interno della Caserma S. Lucia dove il Comandante Provinciale Colonnello Giuliano Gerbo ha ricevuto l’Autorità di Governo, il Prefetto della Provincia di Cremona Vito Danilo Gagliardi cui sono stati resi gli onori da un picchetto in Armi. La massima Autorità ha poi reso gli onori ai caduti presso il monumento realizzato alla loro memoria alle note del silenzio. La cerimonia si è poi conclusa con un momento di saluto al personale e di espressione di soddisfazione del Prefetto per il lavoro, “per la maggior parte silenzioso ma importantissimo dei Carabinieri, sentinelle di regole giuste, equità, vicinanza ai più deboli”.

Il bilancio provinciale dell’ultimo anno delle attività di polizia giudiziaria conferma Cremona come uno dei territori con una soglia di sicurezza tra le più alte d’Italia. Di seguito alcuni dati:

Settembre 2020: arresto di una banda di cittadini rumeni dedita al furto dei carichi di tir in sosta in aree di parcheggio;

Novembre 2020: arresto di un cittadino ucraino specializzato nel furto di cosmetici e prodotti per la cura della persona, che aveva stoccato decine di migliaia di euro di prodotti di alta gamma

Gennaio 2021: arresto di una coppia di rumeni dediti ai furti all’interno di stazioni di servizio della Lombardia trovati in possesso di refurtiva per migliaia di euro e numerosi arnesi da scasso.

Gennaio 2021: vengono arrestate due persone responsabili dello sfruttamento della prostituzione di giovani ragazze cinesi in un appartamento di Cremona.

Marzo 2021:individuazione di una banda formata da 8 persone di varie nazionalità, disoccupati e regolari dediti alle truffe organizzate di anziani con la cosiddetta tecnica “dell’asfalto” consistente nell’offrire a prezzo concorrenziale bitumazioni di aree private, ottenere acconti e sparire senza aver eseguito il lavoro.

Marzo 2021: deferimento all’Autorità giudiziaria dei 16 responsabili del reato di danneggiamento aggravato di una grande cascina nel casalasco.

Aprile 2021: sgominato un gruppo criminale con l’arresto di 12 persone per reati contro il patrimonio e la persona, dedite a furti ricettazione, riciclaggio di auto e parti di auto in Italia ed all’estero consentendo il recupero, nel corso delle indagini, di centinaia di migliaia di euro di refurtiva.

In due episodi due pattuglie di carabinieri in servizio perlustrativo hanno salvato persone in pericolo di vita: a San Daniele Po, prestando soccorso ad un 71enne del luogo che veniva colto da malore per scompenso cardiaco, rianimato grazie al tempestivo allarme al personale medico; e a Cremona, fermando un treno in transito sulla linea per Piacenza, poco prima che travolgesse una giovane distesa sui binari con intenti suicidi. I militari, allertati dai genitori che avevano scoperto le intenzioni, si sono diretti lungo la via ferrata trovando la ragazza e mettendola così in salvo.

La cerimonia nazionale si è svolta a Roma all’interno della Caserma intitolata al Cap. De Tommaso, sede della Legione Allievi Carabinieri, alla quale ha preso parte un ridotto numero di Autorità.

La mattinata si è aperta con la deposizione di una corona d’alloro al Sacrario del Museo Storico dell’Arma dei Carabinieri da parte del Comandante Generale Gen C.A. Teo Luzi, e dei Presidenti dell’Associazione Nazionale Carabinieri, dell’Associazione Nazionale Forestali e dell’Opera Nazionale di Assistenza per Orfani dei Militari dell’Arma, che hanno reso omaggio ai Caduti.

Successivamente, alla Legione Allievi Carabinieri, davanti a uno schieramento in formazione ridotta composto dalla Bandiera di Guerra, dalla Banda e da un Reparto in armi, il Comandante Generale si è rivolto a tutti i Carabinieri e agli ospiti presenti ricordando la vicinanza dell’Arma al Paese in questo difficile momento segnato dalla pandemia che ha comportato la perdita di 30 Carabinieri, mentre oltre 12.000 sono rimasti contagiati.

Il Comandante dell’Arma ha poi voluto rivolgere l’attenzione al futuro presentando un’Arma che oggi guarda al rilancio del Paese attraverso la tecnologia e la transizione ecologica. “C’è una sicurezza da migliorare attraverso la tecnologia e una sicurezza da preservare nonostante la tecnologia” ha ribadito il Gen. Luzi “l’impegno dell’Arma sarà sempre più rivolto allo spazio virtuale. Per imprimere efficienza a tutti i servizi, a vantaggio dei cittadini, ma anche per contrastare l’uso ostile della rete da parte della criminalità, enormemente cresciuto durante la pandemia” i Carabinieri, ha poi concluso “sono – per struttura e per capacità – la polizia ambientale, determinati a svolgere un ruolo decisivo a tutela dello sviluppo sostenibile, anche per iniziative internazionali di “diplomazia ambientale”, mettendo a disposizione di altri Paesi le competenze, davvero uniche, del comparto forestale”.

Un ricordo particolare è stato rivolto dal Vertice dell’Arma al Carabiniere Vittorio Iacovacci, proditoriamente ucciso in Congo unitamente all’Ambasciatore Luca Attanasio.

Nel corso della celebrazione, il Presidente del Consiglio dei Ministri Mario Draghi ha consegnato alla Bandiera dell’Arma dei Carabinieri la Medaglia d’Oro al Merito Civile.

© Riproduzione riservata