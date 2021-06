Si sono tenute nella giornata di giovedì 3 giugno due sessioni di laurea all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Cremona.

Hanno terminato il percorso di laurea magistrale in Agricultural And Food Economics – Economia e Gestione del Sistema Agro-Alimentare, due studenti. Si tratta di

Jonathan Palazzese di Atri (TE) che ha discusso la tesi “The role of geographical indication products for local development: the case of Montepulciano d’Abruzzo” e di Livia Perronace di Roma, il cui titolo di tesi: “Non-Tariff Measures in agri-food trade between Chile and the EU: an econometric analysis”.

Nella sessione di laurea triennale in Scienze e tecnologie alimentari, hanno terminato il curriculum altri studenti, di cui uno residente a Sospiro. E’ Luca Avanzini con la tesi “Progettazione, sviluppo e produzione di una salsa: pesto di pistacchi”. L’altro laureato è stato Esteban Laurencio di Orzivecchi (BS) la cui tesi si intitola “I legumi: grandi assenti nella dieta degli italiani. Cosa potrebbero darci, sul piano nutrizionale e ambientale”.

