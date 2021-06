Non è ancora Covid Free, ma l’ospedale di Cremona sta tornando alla normalità. I pazienti Covid sono attualmente 12, di cui 2 in terapia intensiva, gli altri nel reparto di subintensiva all’interno di Pneumologia e alcuni in Malattie Infettive. Nessun altro reparto ospedaliero ospita pazienti Covid quindi può svolgere normalmente la propria attività. Libero da settimane anche il reparto della week surgery al sesto piano che nell’ultimo anno è stato di volta in volta convertito in reparto Covid o alla prima tranche delle vaccinazioni.

A Milano del tutto libero l’ospedale in Fiera, come scrive il presidente Fontana in un tweet: “È una notizia di cui sono felice e che aspettavo perché segno tangibile di una discesa dei contagi e del miglioramento di tutti i parametri della Lombardia. Grazie all’impegno di tutti, presto saremo in fascia bianca.

Il padiglione allestito in Fiera rimarrà in stand-by e – speriamo non occorra – sarà pronto a tornare attivo in pochissimo tempo in caso di necessità.

Realizzare questo ospedale è stata una scelta giusta, presa nel pieno della prima ondata, a marzo del 2020. Ci ha permesso di alleggerire la pressione sugli ospedali lombardi, garantendo allo stesso tempo cure efficienti che hanno salvato centinaia di vite. Le inutili polemiche si sono quindi sgonfiate con la realtà”.

