Nonostante le incertezze sul fronte della giustizia civile (ritiro della prima richiesta di concordato preventivo da parte di Sport management e prossima decisione del tribunale di Verona su una seconda proposta della società sportiva), la piscina di Cremona potrebbe riaprire presto. Anzi, stando alle comunicazioni sui social della società a cui è stato affittato il ramo d’azienda, Forus Italia, sia la convertibile che la olimpionica riapriranno il 10 giugno. E con un annuncio su Facebook, è partita la ricerca di personale, in particolare assistenti bagnanti con brevetto e istruttori di nuoto. Lo stesso la società sta facendo per molte altre strutture gestite in vari comuni del nord Italia, tra cui Crema.

Ma sulla riapertura non ci sono ancora comunicazioni ufficiali da parte del proprietario dell’impianto, ossia il Comune. Di certo nelle ultime settimane, è in corso un’istruttoria finalizzata a capire quali garanzie possa dare la società spagnola visto che in ballo c’è un affidamento di 25 anni in project financing per la ristrutturazione degli impianti. La mancata omologazione del concordato è un’altra pesante incognita sulla fattibilità degli investimenti previsti su Cremona. Sarà importante anche capire cosa stanno decidendo di fare le altre amministrazioni comunali, una ventina, con cui SM ha in corso contratti di gestione. gb

