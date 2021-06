Cremona in tutto il mondo in versione fumetto grazie al Ministero degli Esteri. L’iniziativa è stata lanciata in questi giorni, e vede il famoso personaggio dei fumetti Geronimo Stilton visitare una bottega liutaria nella città del Torrazzo. Questa, assieme ad altre decine di vignette, è contenuta nel volume Mille Meraviglie, l’edizione realizzata da Piemme Editori e commissionata dalla Farnesina per far conoscere le bellezze italiane in tutto il mondo.

Tradotta in 4 lingue, oltre all’italiano anche in inglese, francesce e spagnolo, il volume è stato lanciato in tutto il mondo e ogni giorno le pagine social del Governo annunciano una diversa città. Oggi, martedì 8 giugno, è toccato a Milano e a Cremona: nella prima vignetta Geronimo e i suoi amici visitano piazza del Duomo nel capoluogo lombardo, nella seconda eccoli sotto il Torrazzo. “La sua tradizionale liuteria è famosa in tutto il mondo”, commenta Geronimo nell’illustrazione. Un bel modo per far conoscere la nostra città anche oltre confine, apprezzata in questo modo da grandi e piccini.

