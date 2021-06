E’ ormai tutto pronto per la riapertura del centro sportivo Forus di Cremona che tornerà ad accogliere il pubblico a partire dalle ore 09.00 di domani, giovedì 10 giugno. territorio nazionale.

La segreteria sarà aperta da lunedì a domenica nella fascia oraria 9.00-20.00, mentre la piscina rimarrà aperta dalle 9.00 alle 20.30 da lunedì a domenica. Per entrare in impianto sarà necessario, ad ogni accesso, compilare l’autocertificazione. Forus ricorda che per le attività di nuoto libero sarà necessario prenotare il proprio ingresso direttamente in segreteria.

