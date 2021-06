Sono 271.961 le vaccinazioni somministrate in provincia di Cremona al 9 giugno. A renderlo noto, una comunicazione di Ats Val Padana. Di queste, 159.896 dosi sono state erogate dall’ASST di Cremona, 83.588 da quella di Crema e 28.477 da altre strutture con Rsa e Rsd.

Nell’ultima settimana, dunque, sono state erogate 22.607 dosi, con una media di 3.229 al giorno. La copertura complessiva è quindi cresciuta del 6%, passando dal 47% del 2 giugno al 53% dell’ultimo dato rilevato.

Nell’Asst di Cremona, è stato registrato un 1% in più di vaccinazioni per gli over 80 (Crema stabile al 99%). Se anche le fasce under 40 crescono, il balzo maggiore è stato registrato tra i 50 e i 59 anni: dal 46% al 70% in una settimana.

Secondo l’ultimo report Covid 19 pubblicato settimanalmente da Ats Valpadana sul suo sio (aggiornato al 6 giugno), “nell’intera Ats la popolazione con più di 70 anni ha raggiunto una quota adeguata di immunizzati, e anche nella popolazione tra i 60 e i 69 anni si sta rapidamente salendo fino a superare l’80% della popolazione nel distretto di Crema

Per quanto riguarda le tipologie, quella più utilizzata finora è stata Pfizer con 195.837 vaccinazioni erogate, seguita da AstraZeneca (51.968), Moderna (16.215) e Johnson & Johnson (7.941).

