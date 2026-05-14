Cancro orale, il 16 e 17 maggio week end dedicato alla prevenzione

Si svolgerà sabato 16 in Piazza Garibaldi a Crema e domenica 17 maggio a Cremona la campagna di prevenzione del carcinoma orale promossa dalla Commissione Albo Odontoiatri dell’Ordine provinciale dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Cremona e dall’Associazione Nazionale Dentisti Italiani di Cremona, con il patrocinio delle Asst di Cremona e Crema ed il supporto dei Rotary Club Cremona Po, Cremasco San Marco e Pandino e della Fondazione Andi Onlus.

“Il Consiglio dell’Ordine, su proposta della Commissione Albo Odontoiatri ha fortemente voluto l’organizzazione della quarta edizione del progetto che mediante visite gratuite ed informazioni richiama l’attenzione sul ruolo della prevenzione del Cancro Orale, una patologia spesso sottovalutata ma la cui incidenza è tutt’altro che trascurabile” dice il Presidente dell’Ordine provinciale dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Cremona Andrea Morandi.

La sinergia con la Fondazione Andi Onlus, che fornirà il mezzo mobile su cui verranno effettuate le visite, e con i Rotary Club Cremona, Cremasco San Marco e Pandino, sodalizio da sempre artefice di iniziative di Service a favore della prevenzione e cura delle malattie a livello locale ed internazionale e che in questo progetto fornirà tutti i dispositivi di protezione individuale nonché gli strumenti monouso e tutto quanto necessario a garantire la sicurezza delle prestazioni, è stata fondamentale per concretizzare questo importante progetto.

“Il supporto operativo dell’Andi – Associazione Nazionale Dentisti Italiani storicamente legata al progetto “Oral Cancer Day”, ha permesso di aggiungere alle classiche attività di informazione e sensibilizzazione anche la possibilità di svolgere visite gratuite eseguite da Medici Odontoiatri” dice il Presidente della sezione di Cremona Saverio Pelagatti.

La prevenzione riveste un ruolo fondamentale nel contrasto a questa patologia come conferma Enrico Carlino, segretario di Andi Cremona “lo scenario epidemiologico è stabile ma con troppi casi diagnosticati in fase tardiva, quando le possibilità di trattamento sono minori e più invasive e la sopravvivenza a cinque anni è ridotta. Lo riferiscono i chirurghi maxillo-facciali e gli otorinolaringoiatri ovvero i medici specialisti cui vengono riferiti i pazienti da odontoiatri e medici di medicina generale quando le lesioni sono sintomatiche: dolore, sanguinamento, ulcerazioni, difficoltà nella deglutizione.

La rilevanza di un riscontro precoce della patologia si evince dai dati sul tasso di sopravvivenza a cinque anni, che si aggira intorno al 50-60%: numeri preoccupanti perché la prognosi peggiora quando la malattia, non essendo stata intercettata in tempo, è progredita; il basso status socio-economico, l’età avanzata e il consumo di alcol e tabacco sono fattori di rischio nel 70% dei casi”.

Durante il weekend del 16 e 17 maggio sarà dunque possibile effettuare una visita gratuita come conferma il dottor Pelagatti “sabato 16 maggio in Piazza Garibaldi a Crema e domenica 17 in Piazza Stradivari a Cremona, sarà possibile sottoporsi a visite gratuite di controllo per individuazione di lesioni precancerose, eseguite all’interno dell’unità mobile nonché ricevere le informazioni circa la prevenzione, in particolare riguardo ai corretti stili di vita e non ultimo all’esecuzione dell’autoesame del cavo orale, procedura semplice quanto fondamentale per individuare precocemente lesioni sospette”.

Pronta è stata la risposta dei Club Service con il coinvolgimento dei Rotary Club Cremona Po, Cremasco San Marco e Pandino come confermano i Presidenti Vittoriano Zanolli e Carlo Alberto Raimondi Cominesi, presidenti del Club Cremona Po e Cremasco San Marco “Il Rotary da sempre è promotore di iniziative di carattere sociale con particolare attenzione alla prevenzione e cura delle malattie, basti ricordare l’impegno per sconfiggere l’infezione da poliovirus. Siamo felici di essere al fianco di un’istituzione come l’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della nostra provincia nella realizzazione di un progetto di prevenzione che offre la possibilità di sottoporsi gratuitamente a visite di prevenzione e che alcuni nostri soci siano impegnati in prima persona mettendo le proprie competenze professionali al servizio di questo service”.

L’auspicio degli organizzatori è dunque l’ampia partecipazione della popolazione come conclude Morandi: “Ci auguriamo che, a fronte del notevole impegno organizzativo per cui ringraziamo tutto il personale medico, amministrativo e di assistenza che volontariamente si è messo a disposizione, questa occasione di prevenzione venga sfruttata al meglio. Vale davvero la pena evidenziare quanto una visita di controllo possa, in caso di individuazione di lesioni precoci, salvare la vita o comunque contribuire a ridurre l’impatto di una patologia che, sottovalutata o individuata in fase avanzata, risulta fortemente penalizzante la qualità di vita”. L’iniziativa vedrà poi una terza tappa a Pandino, nel pomeriggio di sabato 23 maggio in via Umberto I.

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