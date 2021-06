Roland Garros, Djokovic batte Nadal: finale con Tsitsipas

Novak Djokovic supera Rafa Nadal nella semifinale del Roland Garros e si qualifica per la finale di domenica dove affronterà il greco Stefanos Tsitsipas. Il numero uno del mondo si è imposto sullo spagnolo in quattro set con il punteggio di 3-6, 6-3, 7-6 (7-4), 6-2. Per Nadal, arriva la terza sconfitta su 108 partite giocate sulla terra rossa parigina.

Tsitsipas, numero 5 del mondo e del seeding, sconfigge il 24enne tedesco Alexander Zverev, numero 6 del ranking Atp e sesta testa di serie, con il punteggio di 6-3, 6-3, 4-6, 4-6, 6-3 dopo tre ore e 38 minuti.