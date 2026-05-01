Scacchi, nelle sale comunali oltre 100 persone si sfidano in una tre giorni di torneo

Un centinaio di partecipanti provenienti da diverse parti del mondo: questi i numeri del 2° Festival Internazionale “Memorial Giuseppe Sgargi”, torneo di scacchi promosso dall’Accademia Scacchistica Cremonese, in corso nelle prestigiose sale di Palazzo Comunale a Cremona, che proseguirà fino a domenica.

“Siamo molto contenti, abbiamo migliorato rispetto allo scorso anno” sottolinea Riccardo Cavaliere, presidente dell’Accademia. “Quest’anno i partecipanti sono 100 come lo scorso anno, ma si è alzato il livello medio per punteggio di gioco”.

I giocatori provengono da diverse parti d’Italia, ma anche dal resto del mondo: “Abbiamo partecipanti che vengono dal Venezuela, poi Moldavia, Francia, Romania, Polonia, Ucraina, Cecoslovacchia… insomma, tutta la zona limitrofa all’Italia. Abbiamo anche il giovanissimo Leonardo Vincente, che è un maestro Fidel di quattordici anni, giovane promessa italiana degli scacchi”.

Il festival si articola in sei turni di gioco, con tempo di riflessione 90 minuti più 30 secondi a mossa. L’ambizione è quella di offrire un evento di qualità, attento sia all’aspetto competitivo sia a quello formativo.

Il successo della manifestazione evidenzia, peraltro, quanto sia crescendo la passione per il gioco degli scacchi. “Nel territorio cremonese abbiamo raddoppiato il numero degli iscritti, nonché il numero di corsi per bambini. sSiamo sempre presenti con le attività all’interno delle scuole e stiamo cercando di fare promozioni affinché i bambini che quest’anno hanno ottenuto dei bellissimi risultati abbiano anche il giusto riconoscimento e la giusta possibilità” conclude Cavaliere.

© Riproduzione riservata