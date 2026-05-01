Commercio, in via Mercatello apre un nuovo negozio di abbigliamento

A fronte di tante chiusure, come quella dello storico negozio Pasquinoli di corso Mazzini, c’è ancora chi ha il coraggio di scommettere sul centro storico per avviare nuove attività commerciali. E’ il caso del negozio Victoria, che ha aperto i battenti in via Mercatello proprio il 1° Maggio. La scommessa di una catena di abbigliamento che ha avviato questo nuovo marchio, e che è pronta a crescere ulteriormente. Il gruppo conta sette negozi in tutto, sparsi in varie parti d’Italia, ma l’ambizione è di arrivare ad una decina

“Qui a Cremona abbiamo già un negozio al centro commerciale Cremona2, che tratta solo scarpe, ma abbiamo voluto espanderci nel centro storico della città con una nuova proposta, che alle scarpe affianca anche l’abbigliamento” spiega la titolare, Marica Battini.

“In una società in cui la crisi continua a erodere il potere di acquisto delle famiglie, abbiamo voluto scommettere su una moda fast ed economica, alla portata di tutti”. Una scommessa difficile, ma anche una sfida, in un tessuto commerciale tutt’altro che sano come quello cremonese.

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