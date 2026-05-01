Teatro Ponchielli gremito per il concerto omaggio a San Francesco d’Assisi

Palcoscenico del Teatro Ponchielli gioiosamente traboccante di giovani e giovanissimi artisti giovedì sera nel concerto inaugurale del quinto Cremona International Spring Music Festival, rassegna promossa dalla Rete Musicale Piazza Stradivari con il Liceo Musicale Antonio Stradivari capofila e sostenuta da Comune, Regione, Camera di Commercio, che si avvale dell’organizzazione della startup BeMyMusic.

In scena i 50 elementi dell’Orchestra Giovanile Mousikè e il coro di voci bianche formato da 200 bambini delle scuole del territorio, che hanno reso omaggio a San Francesco d’Assisi eseguendo il Cantico delle creature nella versione per voci e strumenti composta da H. Raúl Domínguez, sul podio a guidare la compagine.

Per il coro il progetto è diventato l’occasione di sperimentare un repertorio magari inconsueto, mentre i musicisti hanno potuto perfezionarsi nel laboratorio Mousikè che è attivo all’ombra del Torrazzo da vent’anni mantenendo l’attrattività originaria. Il concerto è stato l’apice di una giornata fitta di eventi, che proseguiranno fino a giugno sempre accessibili gratuitamente al pubblico.

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