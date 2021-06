Vaccino Covid, soluzione fisiologica a 6 persone per errore

Sono state individuate le sei persone alle quali ieri pomeriggio a Pistoia, nel centro vaccinale San Biagio, è stata inoculata soluzione fisiologica al posto della dose di vaccino Pfizer anti Covid. Lo fa sapere Daniele Mannelli, direttore del distretto pistoiese dell’Azienda Usl Toscana Centro e responsabile del centro vaccinale San Biagio.

“E’ stato un errore cognitivo, una cosa estranea rispetto alle normali procedure – ha sottolineato Mannelli – Insomma, un momento di distrazione che fortunatamente non ha provocato danni ai pazienti. Le sei persone sono state già individuate. Adesso richiameremo tutte e 36 le persone di quel lotto e gli spiegheremo cosa è avvenuto. A queste 36 persone tra 28 giorni chiederemo di fare un prelievo ematico per il controllo dei titoli anticorpali per Covid, così da avere la certezza di chi ha ricevuto la soluzione fisiologica e chi no. Se tutto va come pensiamo, 30 persone faranno in quel momento la seconda dose, mentre per sei di loro sarà la prima dose”.

“Sinceramente non sono preoccupato, perché dal punto di vista della salute non comporta nulla avere una soluzione fisiologica. È evidente che su 2,5 milioni di dosi qualcuno può magari non fare la procedura corretta: in questo caso non ha effetto sulla salute”, ha detto il presidente della Toscana, Eugenio Giani, oggi a Firenze per farsi vaccinare contro il Covid-19.

L’errore, ha spiegato ieri la Asl, è stato scoperto quando i sanitari si sono accorti di aver utilizzato una fiala in meno rispetto a quelle che sarebbero state necessarie per vaccinare le persone fino a quel momento registrate nel box, in tutto 36.

La Asl Toscana Centro ha diffuso un comunicato in cui ha ricostruito la vicenda: “Nel corso della seduta vaccinale pomeridiana dell’11 giugno presso il centro San Biagio di Pistoia si è verificato un evento di somministrazione di soluzione fisiologica in luogo di vaccino Pfizer per sei persone. Il team vaccinale si è accorto di avere utilizzato una fiala in meno rispetto a quelle che sarebbero state necessarie per vaccinare le persone fino a quel momento registrate nel box, effettuando un periodico controllo di congruenza tra dosi somministrate e farmaci prelevati da frigorifero. Le persone vaccinate nel turno pomeridiano fino al momento in cui l’evento è stato riscontrato sono 36, 30 delle quali sono state correttamente vaccinate”.

“L’operatore sanitario ha erroneamente diluito con soluzione fisiologica una delle fiale già utilizzate, priva di principio attivo – ha continuato la Asl – L’operazione di diluizione è stata condotta nel rispetto delle norme di sterilità. Le sei persone alle quali è stata somministrata la soluzione fisiologica non corrono alcun rischio, né hanno subito alcun danno dalla somministrazione”.

“Sono profondamente dispiaciuto in merito a quanto occorso – ha dichiarato il direttore generale della Asl Toscana Centro, Paolo Morello Marchese-. Mi preme precisare che nessuno degli utenti rischia danni alla propria salute a seguito di somministrazione di soluzione fisiologica. L’Asl effettuate le indagini di laboratorio necessarie, si farà tempestivamente carico di eseguire nuovo ciclo vaccinale ai sei cittadini”.