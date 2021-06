“La Tunisia e il percorso di democratizzazione a dieci anni dalle rivolte”: questo il tema che verrà affrontato martedì 15 giugno alle ore 17.00, terza puntata degli incontri promossi da Federazione Nazionale dei Diplomatici e Consoli Esteri in Italia, Centro Incontri Diplomatici, Istituto per la storia del Risorgimento italiano delle province di Cremona e Lodi, in collaborazione con la Provincia di Cremona.

Dopo i saluti del vicepresidente della Provincia di Cremona, Giovanni Gagliardi, interverrà la relatrice prof.ssa Leila El Houssi, docente di storia e istituzioni dell’Africa, Sapienza Università di Roma. La videoconferenza sarà registrata e trasmessa sui canali del Centro Incontri Diplomatici e sul sito https://www.fencocremona.it/.

