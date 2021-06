Tornano i Giovedì d’Estate. A confermarlo sono proprio le Botteghe del Centro. Dopo settimane di trattative e incontri, sono stati rotti gli indugi e Cremona, da oggi, lunedì 14 giugno, in zona Bianca può tornare ancora di più a respirare un po’ di normalità. Negli ultimi anni, infatti, i Giovedì d’Estate hanno scandito la stagione cremonese. Ancora da capire modalità e programma, che verranno diffuse prossimamente. Quel che è certo, in ogni caso, è che dal 1° luglio torneranno i GdE per quattro settimane (fino al 22 luglio compreso, ndr).

Già lo scorso anno, pur in un contesto già segnato dagli effetti dell’emergenza sanitaria, i Giovedì avevano accompagnato i cremonesi per circa un mese (9 luglio – 6 agosto). Una manifestazione dal titolo evocativo quella del 2020 (“I giovedì d’estate non si fermano”), realizzata grazie all’impegno corale di Comune, associazione Le Botteghe del Centro, Confcommercio e il DUC (Distretto Urbano del Commercio), con il supporto della Camera di Commercio. Attori che anche per quest’anno hanno dunque scelto di rilanciare la manifestazione.

La differenza, rispetto allo scorso anno, risiede nel fatto che nel 2021 torneranno anche alcuni eventi ad accompagnare l’apertura dei negozi. Non di grandi dimensioni, per via delle restrizioni anti-Covid, ma comunque in grado di animare il centro cittadino. In questo senso, si pensa, ad esempio, a piccoli dj set nei plateatici dei vari locali cremonesi.

