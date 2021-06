L’Associazione Artisti Cremonesi presenta la mostra personale “Con occhio di poeta” di Lucia Zanotti.

L’artista entra a far parte dell’Associazione nell’anno 2021 con un curriculum di scrittrice, fotografa ed acquarellista. I diversi linguaggi espressivi dialogano fra loro nell’intento di comunicare con l’osservatore attraverso immagini e parole. La mostra allestita presso la sede propone l’ultima fase di produzione dell’artista in cui dettagli fotografici e ritratti a matita comunicano all’osservatore impressioni, emozioni e carattere dell’artista.

Già attiva nel panorama culturale cittadino per i suoi componimenti poetici, Lucia Zanotti in questa mostra sceglie di comunicare solo attraverso le immagini. I dettagli di architetture cremonesi raccontano il quotidiano, mostrano elementi urbanistici protagonisti di quell’ “arte povera” tanto apprezzata negli anni Sessanta del Novecento. I disegni, nell’intento caricaturale, invece, guarda all’uomo e a figure di rilievo nel panorama contemporaneo accentuando pregi e difetti del mondo che circonda l’artista e il visitatore stesso.

L’esposizione si tiene nelle sale della sede dell’Associazione Artisti Cremonesi in Palazzo Azzolini, via Cesare Battisti 21 a Cremona. Nel rispetto delle norme anti-covid 19 è obbligatorio disinfettare le mani ed entrare con mascherina. All’interno sarà rispettato l’ordine per non creare assembramenti. L’ingresso è gratuito e l’apertura è fissata sabato 19 giugno 2021 dalle ore 17. Poi sarà possibile visitarla da martedì a domenica tra le 17.00 e le 19.00.

