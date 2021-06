Novità in centro storico, in una delle vie rimasta, col passare del tempo, con molte saracinesche abbassate: in via Capitano del Popolo, al civico numero 8, è in arrivo dal 1 settembre un nuovo salone hair stylist. Si tratta di “Erika Top Style”, al momento in via Beltrami, che ha scelto di spostarsi ancora più in centro, precisamente nello spazio che una volta era occupato da un negozio di computer e altri prodotti elettronici.

Per una vetrina vuota che si riempie (il tempo di mettere mano allo spazio per adattarlo alle nuove esigenze), molte altre restano ancora vuote, soprattutto nella zona di corso Vittorio Emanuele dove tra l’ex Ovs, l’ex negozio di articoli per la maglia e l’ex bar Pierino, la zona si presenta ancora troppo desolata. F.Band

