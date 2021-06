Paura nella mattinata di giovedì in viale Po, vicino all’incrocio con via Ciria, dove un’auto e una Vespa sono entrati in collisione. Il conducente del mezzo a due ruote, un uomo di 65 anni, maestro in pensione, è stato sbalzato dal suo veicolo, ed è finito a terra. Il mezzo proveniva da largo Moreni e procedeva verso il centro, quando dal passo carraio di una casa è uscita una vettura, che lo ha urtato.

Sul posto, per i soccorsi, sono intervenuti gli operatori del 118, che hanno prestato le prime cure al ferito, insieme ai Vigili del Fuoco, che si sono occupati di mettere in sicurezza i mezzi. Il 65enne è stato poi trasportato in pronto soccorso. Le sue ferite sono di media gravità.

Per i rilievi del caso e per gestire il traffico sono intervenute alcune pattuglie della Polizia Locale, che stanno cercando di ricostruire la dinamica del sinistro.

Non è stato l’unico incidente di questo tipo verificatosi in mattinata lungo il viale: intorno alle 10.30, una bicicletta in uscita da via Oglio, condotta da un ragazzo di 26 anni, è stata travolta da una vettura, condotta da una donna di 43. Solo ferite lievi, fortunatamente, per il giovane. Anche in questo caso i rilievi sono stati effettuati dalla Polizia Locale di Cremona.

