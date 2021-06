L’emigrazione italiana in Uruguay alla metà dell’Ottocento. Il caso dei valdesi salpati dal porto di Genova per fondare la Colonia Valdense: questo il tema che verrà affrontato nel corso del quarto incontro in videoconferenza promosso dalla Federazione Nazionale dei Diplomatici e Consoli Esteri in Italia, Centro Incontri Diplomatici, Istituto per la storia del Risorgimento italiano delle province di Cremona e Lodi in colaborazione con la Provincia di Cremona.

Dopo l’introduzione da parte del Vice Presidente della Provincia di Cremona, avv. Giovanni Gagliardi e del Presidente del Centro Incontri Diplomatici, Emanuele Bettini, porterà i suoi saluti il Console Generale dell’Uruguay a Milano, Dott.ssa Verónica Crego. Seguirà poi la relazione del Console Onorario Martino Contu (H.C. Repubblica Orientale dell’Uruguay a Cagliari) sul tema della giornata.

L’incontro sarà disponibile sul sito: https://www.fencocremona.it/

