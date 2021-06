Sinistra Italiana, con la fine del lockdown torna tra i cittadini con la raccolta di firme per sostenere il Progetto di legge di iniziativa popolare, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 139 del 12 giugno 2021, promossa in tutta Italia per l’istituzione di un’imposta ordinaria sostitutiva sui grandi patrimoni.

La normativa prevede l’istituzione di un’imposta progressiva sui grandi patrimoni (a partire da 500.000 euro) per alimentare un Fondo per dare piena attuazione e finanziare politiche in materia di diritto alla salute, welfare, diritti sociali, famiglia, istruzione, diritto all’abitazione ed assetto urbanistico.

La norma prevede inoltre l’abolizione dell’IMU, il cui gettito sarà ristorato ai Comuni attraverso il fondo di Solidarietà Comunale (liberando altresì i comuni dai rischi e dai costi connessi alla riscossione IMU), nonché l’abolizione dell’imposta di bollo sui conti correnti bancari e sui conti deposito titoli.

La raccolta inizierà a Cremona domani, sabato 19 giugno, dalle 9.00 alle 12.30 in Corso Campi 17 (angolo ex Farmacia Centrale)

