Una lite nella notte a Casale Cremasco Vidolasco. A confrontarsi in modo acceso, fuori da un disco-pub, due ragazzi che, poco dopo le 2 all’esterno di un locale posto sulla Sp15, si sono portati all’esterno del locale dove si sono affrontati. Attorno a loro si è quindi originato un capannello. A rimanere ferito, sebbene in modo non grave, un ragazzo di 19 anni, fratello di uno dei due contendenti, che è stato trasportato in ospedale a Crema in codice giallo. Nella giornata di oggi, sabato 19 giugno, in ogni caso, è già stato dimesso. Nell’ambito della lite, infatti, il 19enne è intervenuto, presumibilmente per evitare che il litigio degenerasse, ricevendo però una bottigliata in testa. Ancora da chiarire cosa abbia originato la lite. Sul posto, oltre ai soccorsi, sono intervenuti i Carabinieri, cui ora sono affidate le indagini.

