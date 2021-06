Nel periodo compreso tra il 13 maggio e il 17 giugno, ATS della Val Padana ha condotto, nelle province di Mantova e Cremona, la sperimentazione organizzativa promossa da Regione Lombardia e dall’Università degli Studi di Milano per l’utilizzo di test salivari molecolari nel contesto scolastico. Solo uno dei 337 campioni analizzati nel mantovano ha dato esito positivo (0,3%), mentre tutti i 411 test effettuati nelle scuole cremonesi hanno dato esito negativo.

I test salivari molecolari, infatti, sono test meno invasivi e più semplici da utilizzare rispetto al tampone molecolare nasofaringeo, soprattutto nei bambini, in quanto basta chiedere loro di tenere in bocca per circa un minuto “un bastoncino”.

La sperimentazione prevedeva l’offerta di test salivari con intervallo di 14 giorni nelle scuole fascia di età 3-14 anni (scuole infanzia, primaria e secondaria di primo grado) per verificare la possibilità di attivazione a regime nel prossimo anno scolastico.

Sono stati coinvolti nella sperimentazione l’Istituto Comprensivo Castiglione 1 in provincia di Mantova, l’Istituto Comprensivo Cremona 2 e la Scuola dell’Infanzia Agazzi in provincia di Cremona. Nelle giornate di somministrazione dei test, oltre ad insegnanti ed operatori scolastici degli Istituti coinvolti, sono sempre stati presenti operatori di ATS Val Padana addetti alla sorveglianza sanitaria in ambito scolastico, per verificare l’accettabilità del test da parte degli alunni e la capacità di auto-somministrazione.

In caso di positività al test, gli operatori di ATS hanno provveduto agli adempimenti conseguenti previsti dal protocollo regionale, che prevedeva la conferma del test salivare con tampone molecolare nasofaringeo. La sperimentazione condotta ha confermato la semplicità di esecuzione di questi test e l’applicabilità di questa modalità di sorveglianza sanitaria nel setting scolastico.

La dott.ssa Laura Rubagotti – Referente Covid per le Scuole di ATS Val Padana – e tutti gli operatori del Gruppo Scuola “ringraziano per la straordinaria disponibilità innanzitutto i genitori e gli alunni che hanno partecipato, dimostrando di aver compreso l’importanza di questa iniziativa che potrà avere certamente rilevanti benefici per tutte le nostre comunità, nel prossimo anno scolastico”.

Si ringraziano, inoltre, i Dirigenti Scolastici prof. Angelo Gandini (Dirigente Scolastico IC Castiglione Uno), Daniela Marzani (Dirigente Scolastico IC Cremona Due), il Sindaco di Castiglione delle Stiviere Enrico Volpi, l’Assessore all’Istruzione del Comune di Cremona Maura Ruggeri e i Dirigenti degli Uffici Scolastici Territoriali di Mantova e di Cremona, senza la cui preziosa collaborazione tale sperimentazione non avrebbe potuto svolgersi.

Ringraziamenti, infine, anche per il personale del Laboratorio Analisi e la Dirigenza dell’Ospedale San Pellegrino di Castiglione delle Stiviere, per le professionalità messe a disposizione per questa sperimentazione e per la precisione e puntualità del lavoro svolto.

